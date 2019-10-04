Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Петербурга

Водитель "Порше" въехал в металлическое ограждение.

Вечером 2 октября у дома 503 по Выборгскому шоссе в Петербурге произошло ДТП, в результате которого погиб 34-летний водитель "Порше". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице.

Мужчина, управлявший "Порше", неверно выбрал скорость и въехал в металлическое ограждение. Он скончался на месте аварии.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что на ЗСД в Mazda прилетел прицеп.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу