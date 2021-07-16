Авария с участием "КамАЗа" собрала пробку на набережной Обводного канала

Информации о пострадавших нет.

На пересечении набережной Обводного канала и Рузовской улицы вечером 22 декабря произошло ДТП с участием "КамАЗа". Авария стала причиной затора на дороге. Об этом стало известно Piter.TV.

Столкновение "КамАЗа" и легкового авто Nissan Almera случилось около 20:30. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в настоящий момент участок проезжей части, где произошла авария, окрашен в желтый цвет.

Ранее на Piter.TV: в 2023 году количество ДТП с участием детей снизилось на 28% в Красногвардейском районе.

Видео: Piter.TV