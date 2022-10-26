В 2023 году количество ДТП с участием детей снизилось на 28% в Красногвардейском районе

Аварий с нетрезвыми водителями стало меньше на 41%.

В ходе Комиссии по безопасности дорожного движения 21 декабря администрация Красногвардейского района подвела итоги 2023 года. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

Стало известно, что, по сравнению с 2022-м, количество ДТП с участием несовершеннолетних уменьшилось на 28%, а по вине нетрезвых водителей – на 41%.

В этом году на территории района установили 5 новых светофоров, модернизировали 8 устаревших и оборудовали 7 нерегулируемых пешеходных переходов. Кроме того, на дорогах работают 50 камер видеофиксации нарушений.

Ранее мы рассказывали о том, что на Петроградской набережной в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)