Школа в Красногвардейском районе получила имя Константина Циолковского

Решение приняла Топонимическая комиссия.

Школа №521 получила имя выдающегося ученого-самоучки и изобретателя Константина Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.



Имя Константина Эдуардовича Циолковского школе №521 с углубленным изучением математики и информатики Красногвардейского района присвоила Топонимическая комиссия: школа функционирует с 1 сентября 1964 года.



Константин Эдуардович Циолковский, учёный и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и дирижабля, основоположник современной космонавтики, родился 17 сентября (5 сентября по старому стилю) 1857 года. Он написал более 500 научных работ в области воздухоплавания, теории ракетостроения и космонавтики.

Ранее мы сообщили о том, что в Коломягах достроили школу на 825 человек.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского