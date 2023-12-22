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Школа в Красногвардейском районе получила имя Константина Циолковского
Сегодня, 8:25
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Школа в Красногвардейском районе получила имя Константина Циолковского

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Решение приняла Топонимическая комиссия.

Школа №521 получила имя выдающегося ученого-самоучки и изобретателя Константина Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Имя Константина Эдуардовича Циолковского школе №521 с углубленным изучением математики и информатики Красногвардейского района присвоила Топонимическая комиссия: школа функционирует с 1 сентября 1964 года.

Константин Эдуардович Циолковский, учёный и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и дирижабля, основоположник современной космонавтики, родился 17 сентября (5 сентября по старому стилю) 1857 года. Он написал более 500 научных работ в области воздухоплавания, теории ракетостроения и космонавтики.

Ранее мы сообщили о том, что в Коломягах достроили школу на 825 человек.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: красногвардейский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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