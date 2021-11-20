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На Петроградской набережной в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля

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Госпитализация никому не понадобилась.

В Петербурге около Сампсониевского моста на Петроградской набережной вечером 20 декабря произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. В результате происшествия машины серьезно повредились, и ремонт кузова понадобится каждому из владельцев авто.  При этом госпитализация никому из них не понадобилась. 

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском шоссе столкнулись "Газель" и "Рено".

Видео: Piter.TV

Теги: дтп сампсониевский мост, петроградская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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