На Петроградской набережной в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля

Госпитализация никому не понадобилась.

В Петербурге около Сампсониевского моста на Петроградской набережной вечером 20 декабря произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. В результате происшествия машины серьезно повредились, и ремонт кузова понадобится каждому из владельцев авто. При этом госпитализация никому из них не понадобилась.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском шоссе столкнулись "Газель" и "Рено".

Видео: Piter.TV