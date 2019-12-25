В Петербурге завершен ремонт Петроградской набережной

Завершен ремонт и проезжей части набережной Черной речки – от Выборгской набережной до Торжковой улицы.

Ремонт Петроградской набережной в Петербурге завершен. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 11 октября.

Работы длились около двух месяцев. За этот период специалисты на оживленной магистрали протяженностью 1,5 км заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме того, дорожники поменяли бортовой камень тротуаров и люки ливневой канализации, нанесли разметку.

Завершен ремонт и проезжей части набережной Черной речки – от Выборгской набережной до Торжковой улицы. На данный момент продолжаются работы по ремонту покрытия тротуаров, а после планируется благоустройство.

Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее на Piter.TV: на Дворцовой набережной установили 57 светодиодных светильников.

Фото: Википедия