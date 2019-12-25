На Дворцовой набережной установили 57 светодиодных светильников

Они появились благодаря сотрудничеству Газпрома и Петербурга.

На Дворцовой набережной в Петербурге завершились работы по обновлению системы освещения. Вместо старых ламповых светильников были установлены 57 светодиодных светильников. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Дворцовая набережная является одной из самых красивых набережных города. Новые светильники значительно улучшили освещение набережной и подчеркнули ее красоту в вечернее время.

Установка светодиодных светильников позволила сократить потребление электроэнергии на 1,2 раза по сравнению со старыми лампами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завершены работы по благоустройству в парке Авиаторов.

Фото: администрация Петербурга