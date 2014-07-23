В Петербурге начнут строить завод по производству светильников за 420 млн руб.

На улице Коммуны появится новый завод "Пром-Свет" с инвестициями 420 млн руб.

В Санкт-Петербурге одобрили строительство нового завода компании "Пром-Свет" с инвестициями в размере 420 млн руб. Проект получил статус масштабного инвестиционного проекта, сообщил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов .

По данным ведомства, предприятие займется выпуском корпусов и компонентов для светодиодных светильников. Производственная мощность комплекса составит более 760 тыс. изделий в год, что эквивалентно примерно 2,8 млрд руб. выручки.

Завод построят в муниципальном округе Ржевка, на улице Коммуны. Площадь участка составит 17,2 тыс. кв. м, застройка — 10 тыс. кв. м. Реализация проекта рассчитана на 5 лет. После ввода в эксплуатацию предприятие создаст 90 новых рабочих мест.

По оценке комитета, налоговые поступления от работы завода в 2030–2034 годах превысят 1,8 млрд руб., из которых около 650 млн руб. поступит в бюджет Петербурга.

Компания "Пром-Свет" основана в 2015 году. Она производит светотехническое оборудование, используемое, в частности, в аэропорту Пулково и Больнице св. Георгия. По итогам 2024 года оборот компании превысил 3 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее.

Фото: пресс-служба Смольного