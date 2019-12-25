Петровская набережная будет перекрыта во время съемок фильма "Профессионал"

С 1 по 2 декабря движение по участку частично заблокируют.

Из-за съемок художественного фильма "Профессионал" в Петроградском районе в начале зимы планируют ограничить транспортные потоки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Известно, что с 16 часов 1 декабря до 7 утра 2 декабря движение прекратят по Петровской и Петроградским набережным. Кроме того, частично заблокируют проезд и по Мичуринской улице. С 8 утра 29 ноября до 2 декабря транспорт не сможет останавливаться на Петровской набережной и Мичуринской улице.

Ранее на Piter.tv: Смольном рассказали о ходе подготовки к транспортной реформе.

Фото: Piter.tv