На Мичуринской улице демонтируют незаконный павильон с шавермой и ПВЗ
Сегодня, 14:15
В Петроградском районе освобождают участок после расторжения договора аренды.

В Петроградском районе Петербурга начался демонтаж торгового павильона, где работали кафе, табачная точка и пункт выдачи заказов. Работы проводит комитет по контролю за имуществом города.  На Мичуринской улице сотрудники ККИ Петербурга приступили к демонтажу незаконно установленного торгового объекта. Работы ведутся совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества.

Освобождается земельный участок площадью 108 квадратных метров. На территории ранее функционировало кафе с шавермой, торговая точка по продаже табачных изделий и пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. В комитете сообщили, что договор аренды земли с предпринимателем был расторгнут. Арендатору направили уведомление с требованием добровольно освободить участок в установленные сроки, однако условия выполнены не были.

В связи с неисполнением предписаний ККИ инициировал принудительный демонтаж объекта. В пресс-службе подчеркнули, что судебных ограничений на проведение работ не имеется. После завершения демонтажа все затраты, понесенные городом, будут взысканы с владельца снесенного павильона.

Ранее шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах между Москвой и Петербургом.

Фото: Pxhere

