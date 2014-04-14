Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах между Москвой и Петербургом

Второе место заняло блюдо русской кухни — куриная котлета, которую купили более 4,5 тыс. раз (около 14%).

Согласно данным Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочерней структуры РЖД, самыми востребованными горячими блюдами в поездах "Аврора", соединяющих Москву и Санкт-Петербург, стали шаверма и куриная котлета.

За первый квартал 2025 года пассажиры приобрели более 30 тысяч порций горячего питания, из которых лидером продаж оказалась именно шаверма — ее выбрали более 5,8 тыс. раз, что составляет примерно 18%. Второе место заняло блюдо русской кухни — куриная котлета, которую купили более 4,5 тыс. раз (около 14%).

Среди других популярных позиций — жаркое с грибами и свининой (более 3,4 тыс. заказов), а также куриное бедро с гарниром из картофеля и овощей (примерно 3,5 тыс. заказов).

Однако, если учитывать весь ассортимент блюд, включающий закуски, десерты и напитки, лидирует куриный бульон с домашней лапшой, который обошел даже популярную шаверму: число его заказов составило почти 7 тыс. единиц (почти 7%) против более 5,8 тыс. (5,7%) у шавермы. Среди прочих хитов меню выделяются сырники со сметаной и малиновым соусом (более 5 тыс. заказов), а также салат "Цезарь" (больше 4,6 тыс.).

В вагонах-бистро поездов "Аврора" было реализовано свыше 102 тыс. блюд различного ассортимента.

Фото: Pxhere