ВСМ Москва-Петербург будет обходить особо ценные природные территории

Проект высокоскоростной железной дороги Москва-Петербург разработан таким образом, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщили в инфоцентре проекта РИА Новости, трасса проходит преимущественно вдали от уникальных природных зон, а в местах пересечения экологических маршрутов предусмотрены специальные сооружения — экодуки, обеспечивающие свободное перемещение диких животных. Для защиты окружающей среды также установлены шумоизоляционные экраны и система предотвращения выхода животных на железнодорожные пути.

Кроме того, ранее стало известно, что вдоль всей трассы ВСМ обеспечат бесперебойную работу связи и доступ в интернет.

Строительство магистрали осуществляется поэтапно. Сегодня активно ведутся строительные и монтажные работы на участках шестой и седьмой очереди в Подмосковье, где планируется тестирование скоростного поезда.

ВСМ оборудуют четырнадцать станций, среди которых значатся известные вокзалы Москвы, включая Ленинградский, станции Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, новая станция в Твери, а также остановки в населенных пунктах Валдай, Великий Новгород, Жаровская и конечная точка маршрута — Санкт-Петербург Главный.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД