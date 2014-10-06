В Петербурге четыре точки с шавермой получили предостережения от надзора

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в нескольких заведениях общепита после обращений общественников. Владельцам объявили предостережения, а деятельность точек взяли под контроль.

В Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора провели проверку заведений, торгующих шавермой. Основанием для контрольных мероприятий послужили сигналы, поступившие от местной организации "Общественный контроль".

В ходе анализа информации, содержащейся в системе "Меркурий", предназначенной для отслеживания продукции животного происхождения, инспекторы обнаружили нарушения в четырех торговых точках.

Два заведения, расположенные на 2-м Муринском проспекте, — "Shaverma" и "Вкусная и сочная" — не обеспечили должное оформление ветеринарных сопроводительных документов. В первом случае документация отсутствовала полностью, а во втором предприятие не было зарегистрировано в учетной системе.

Аналогичные недостатки выявили и в других объектах: в "Шаверма Хаус" на проспекте Маршака, а также в "Шаверлэнд", находящемся в Парголово. Всем владельцам направили официальные предостережения о недопустимости нарушений. Деятельность этих точек поставлена на контроль надзорного ведомства.

