Политех и транспортный институт оказались под надзором Рособрнадзора

Рособрнадзор вынес предупреждения.

Рособрнадзор направил предостережения двум образовательным организациям, указав на необходимость строгого соблюдения обязательных требований. Ведомство в рамках надзорной деятельности обратило внимание на выявленные риски нарушений и призвало руководства вузов принять меры для их предотвращения.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, предупреждения получили Автономная некоммерческая организация высшего образования "Автомобильно-транспортный институт" и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого".

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры направлены на профилактику нарушений и обеспечение качества образовательного процесса. Организациям рекомендовано усилить внутренний контроль и привести деятельность в соответствие с установленными нормами.

Ранее мы сообщали, что в России хотят продлить работу детских садов до восьми вечера.

Фото: открытыйгород.рф

