В 2025 году продажи шаурмы в РФ в натуральном выражении выросли на 3% по отношению к 2024 году.

Продажи шаурмы в натуральном выражении за январь-февраль 2026 года на российской территории сократились на 12 процентов в годовом сравнении. Такие данные привели журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на сведения, размещенные IТ-компанией "Эвотор"ю В столице продажи данного вида еды упали на 13 процентов (293 рубля, +12 процентов), а в Санкт-Петербурге - на восемь процентов (333 рубля, +14%).

В январе - феврале продажи шаурмы в натуральном выражении (штуках) упали на 12%, однако денежный оборот снизился всего на 1%. Это связано с ростом средневзвешенной цены на 13% - до 289 рублей за штуку. пресс-релиз компании

Аналитики фиксируют превышение в российских регионах спроса на блюдо показателя прошлого года. В Якутии продажи в натуральном выражении возросли на 45 процентов, а средневзвешенная цена 3величилась на четыре процента в годовом сравнении и составила 343 рубля. Также в числе лидеров оказались Башкирия и Крым.тан - на 12% (цена - 261 рубль, +13%), в Республике Крым - на 11% (287 рублей, +15%).

Роскачество предложило закрепить равноправное использование названий шаурма и шаверма.

