Роскачество предложило закрепить равноправное использование названий шаурма и шаверма

Роскачество разрабатывает национальный стандарт на "шаурму", который закрепляет возможность равноправного использования двух названий блюда — "шаурма" и "шаверма". По информации пресс-службы организации, проект ГОСТа находится на стадии доработки с учётом всех поступивших отзывов, чтобы документ был практичным для производителей и рестораторов.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв направил обращение в Роскачество с просьбой закрепить в стандарте оба наименования. Копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В пресс-службе подчеркнули, что обе версии названия будут допустимы в технической документации, меню и рекламных материалах.

Разработка стандарта началась в июне 2024 года совместно с Федерацией рестораторов и отельеров. Новый ГОСТ устанавливает единые технические требования к приготовлению "шаурмы" в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, техническими регламентами и передовыми практическими наработками отрасли.

Документ предусматривает унификацию рецептуры, соблюдение стандартов качества продуктов и правил гигиены, а также возможность использования обоих названий на всей территории Российской Федерации.

