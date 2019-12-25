В Смольном рассказали о ходе подготовки к транспортной реформе

Транспортная реформа начнется весной 2022 года.

В пятницу, 19 ноября, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов провел рабочее совещание, в ходе которого обсуждался ход реализации транспортной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации вице-губернатора.

Весной 2022 года в Петербурге начнется транспортная реформа. По словам директора СПб ГКУ "Организатор перевозок" Вадима Арсеньева, городской транспорт готов к реформе.

В обслуживании наземного транспорта будут задействованы около 7000 остановочных пунктов, которые в настоящее время устанавливают и оснащают необходимым информационным оборудованием. Также специалисты проектируют и благоустраивают отстойно-разворотные площадки, ремонтируют и устанавливают диспетчерские и модульные станции.

В городе приступили и к ремонту трамвайных путей на проспекте Стачек, улице Ярослава Гашека, улице Грибакиных, проспекте Солидарности, Кондратьевский проспекте, Светлановский проспекте, Дальневосточный проспекте, улице Новостроек, Большой Сампсониевский проспекте и улице Смолячкова. В июле следующего года в Петербурге планируют отремонтировать трамвайные пути еще по 13 адресам.

Известно, что 347 маршрутов будут обслуживать несколько транспортных компаний: ООО "ВЕСТ-СЕРВИС" (холдинг "Питеравто"), СПб ГУП "Пассажиравтотранс", СПб ГУП "Горэлектротранс", АО "Третий Парк", ООО "Домтрансавто" (холдинг "Ранд-Транс") и ООО "Такси". Уже в апреле на городские дороги выйдет транспорт трех компаний, в июле к ним присоединится еще одна организация. Оплатить проезд можно будет с помощью проездных билетов (льготные, многоразовые, единый кошелек), бесконтактным банковским картам, а также по разовому проездному билету на базе QR-кода.

Ранее стало известно, какие автобусы заменят маршрутки в Петербурге в 2022 году.

Фото: Piter.TV