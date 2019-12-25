Стали известно, какие автобусы заменят маршрутки в Петербурге в 2022 году

Помимо замены старых маршрутов также появятся новые.

Смольный опубликовал информацию об автобусных маршрутах, которые начнут работать в Петербурге с 2022 года. Напомним, с апреля по июль следующего года в городе избавятся от маршруток.

При переходе на новую модель транспортного обслуживания в городе и пригородах появится 92 социальных автобусных маршрута. Большинство из них будут полностью дублировать маршруты коммерческих автобусов, которые будут закрыты, то также появятся и новые.

Посмотреть подобное описание маршрута, дату его ввода и трассировку можно на сайте ГКУ "Организатор перевозок". Таблица будет дополняться.

Транспортная реформа будет проходить в три этапа. В апреле 2022 года на маршруты выйдут 800 автобусов в полным сохранением трассы следования. В июне появятся новые маршруты и маршруты с изменением трассы, к этому моменту для них будет готова инфраструктура. На этом этапе задействуют около 700 автобусов. В июле инфраструктура должна быть готова к 1300 новым автобусам. Больше всех маршрутов (167) по итогам конкурса досталось ООО "Вест-Сервис".

Помимо ликвидации маршруток транспортная реформа также подразумевает появление новых остановок, площадок для отстоя, новых газоправочных станций и так далее.

Фото: Piter.TV