Транспортная реформа в Петербурге пройдет в три этапа

Реформа начнется в апреле следующего года.

В пятницу, 25 июня, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили о планах перехода на новую модель транспортного обслуживания Петербурга в три этапа, начиная с апреля 2022 года.

Некоторые перевозчики предупредили Смольный, что не смогут одновременно закупить и подготовить к выходу на маршруты все необходимые автобусы. Специалисты на сайте госзакупок меняют часть лотов.

Реформа пройдет в три этапа: первый – перевозчики выводят на маршруты 800 новых автобусов с сохранением трассы следования; второй и третий этапы – на новые маршруты и маршруты с изменением трасы выводятся еще 2 000 автобусов в течение двух месяцев.

Ранее мы писали, что из-за "Алых парусов" центр Петербурга перекрыт.

Фото: Piter.tv