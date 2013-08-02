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Из-за "Алых парусов" центр Петербурга перекрыт
Сегодня, 22:18
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Из-за "Алых парусов" центр Петербурга перекрыт

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Перекрытие дорог спровоцировало появление больших пробок.

Невский проспект сковали большие пробки из-за проведения праздника выпускников "Алые паруса". 

Напомним, что с восьми часов вечера закрыты Биржевый мост, Кронверкская и Университетская набережные, набережная Макарова, проспект Добролюбова, площаль Академика Лихачева, переулок Талализина и Мытнинская набережная.

С десяти часов вечера перекрывается движение по по Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, Большому Сампсониевскому мосту, Литейному мосту, Воскресенской набережной.

Для водителей сделали бесплатным проезд по ЗСД от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект с 20:00 пятницы, 25 июня, по 01:00 субботы, 26 июня.

Ранее мы писали, что в Петербурге обнаружили незаконную дорогостоящую доставку алкоголя в "сухой" день "Алых парусов".

Фото: скрин "Яндекс.Карты"

Теги: алые паруса, центр петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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