В Петербурге обнаружили незаконную дорогостоящую доставку алкоголя в "сухой" день "Алых парусов"

В день проведения праздника выпускников продавать алкоголь могут лишь точки общественного питания и магазины беспошлинной торговли.

В пятницу, 25 июня, корреспондент издания "Невские новости" решил проверить, насколько запрет на продажу алкоголя в Петербурге в день празднования "Алых парусов" реален.

Напомним, что пункт 3 статьи 5 закона Санкт‑Петербурга от 05.02.2014 № 50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт‑Петербурге" установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории города в день проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса". Купить алкоголь можно только в организациях общественного питания и магазинах беспошлинной торговли.

На практике оказалось, что купить алкоголь вполне реально, в том числе через доставку: десятки компаний предлагают свои услуги. Однако в этом случае придется раскошелиться – цены на продукцию в несколько раз дороже магазинных.

Курьер, доставивший заказ, поделился с корреспондентом издания в качестве покупателя, что работа только началась, ведь сегодня "Алые паруса".

По словам генерального директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, школьники найдут возможность пронести алкоголь, а если будут проблемы, то отметят после праздника. Эта мера не сдерживает потребление, никто не мешает школьникам отметить на следующий день, когда свободная продажа. Победить незаконный оборот алкоголя не получится, но прекращать эту войну нельзя.

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