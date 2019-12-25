Выборгские выпускники едут на бал

Среди приглашенных – 100 выпускников Выборгского района, в том числе 54 обладателя медали "За особые успехи в учении".

В БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге 25 июня состоится бал "Ленинградский выпускной". Его участниками станут лучшие выпускники школ и системы профессионального образования региона, а также их наставники. Среди приглашенных – 100 выпускников Выборгского района, в том числе 54 обладателя медали "За особые успехи в учении". Выборгскую делегацию возглавил и.о. заместителя главы администрации Владимир Долгих. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Планируется, что чествовать лучших выпускников региона будет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Также для них подготовлена концертная программа с участием российских звезд. Затем выпускников ждет традиционный праздник "Алые паруса".

Желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию "Ленинградского выпускного" в социальных сетях "Одноклассники", "Вконтакте" и "Facebook".

Ранее стало известно, что выборгская школьница оказалась в финале "Большой перемены".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО