Выборгская школьница оказалась в финале "Большой перемены"

Финал конкурса состоится с 4 по 24 июля на базе Международного детского центра "Артек".

Названы имена финалистов второго сезона всероссийского конкурса среди школьников "Большая перемена" в категории 5-7 классы. Среди шести представителей Ленобласти – Виктория Каравашкина из средней школы №13 Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Финал конкурса состоится с 4 по 24 июля на базе Международного детского центра "Артек". Принять в нем участие приглашены более 600 человек из разных регионов России.

Организаторы "Большой перемены": АНО "Россия – страна возможностей", Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".

Ранее стало известно, что выпускник из Светогорской школы написал ЕГЭ по математике на 98 баллов. И два выпускника из Выборгского района написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО