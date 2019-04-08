Два выпускника из Выборгского района написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Все одиннадцатиклассники успешно преодолели минимальный порог баллов.

В Выборгском районе экзаменационные работы по русскому языку выполняли 482 человека. Все одиннадцатиклассники успешно преодолели минимальный порог баллов. 100 баллов получили выпускники школы №1 города Выборга и Каменской средней общеобразовательной школы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году ЕГЭ проводится в два этапа. Основной этап – с 31 мая по 25 июня. Резервные дни – с 28 июня по 2 июля. Это дни для тех, у кого экзамены по предметам совпали в один день или экзамен был пропущен по болезни.

Дополнительный этап пройдет с 12 по 17 июля для выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку в основной день по уважительной причине.

Ранее школа Выборгского района поделилась опытом применения энергосберегающих технологий.

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