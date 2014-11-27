Школа Выборгского района поделилась опытом применения энергосберегающих технологий

В 2020 году в школе были проведены мероприятия по модернизации системы теплоснабжения, установлены тепловые насосы, извлекающие из окружающей среды накопленную в ней тепловую энергию и направляющие ее в систему отопления.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности – одни из основных направлений государственной политики. В поселке Житково Выборгского района работает энергоэффективная школа. Это первое учреждение в Ленобласти, где используется оборудование, позволяющее отказаться от централизованной системы отопления и всех видов топлива. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На базе школы состоялась III ежегодная конференция "Реализация энергоэффективных мероприятий на территории Ленинградской области". Среди ее участников – представители федеральных органов власти, администраций муниципальных образований различных субъектов, а также специалисты Центров энергосбережения и энергоэффективности со всей страны.

Гостям продемонстрировали опыт применения энергосберегающих технологий. Использование альтернативных принципов теплоснабжения зданий социального назначения рассматривается как пример для всех субъектов Российской Федерации.

Администрацией Выборгского района совместно с Центром энергосбережения был разработан технический проект, направлена заявка в правительство 47 региона, которая прошла конкурсный отбор и получила софинансирование.

В 2020 году в школе были проведены мероприятия по модернизации системы теплоснабжения, установлены тепловые насосы, извлекающие из окружающей среды накопленную в ней тепловую энергию и направляющие ее в систему отопления. Здание переведено на новый, энергоэффективный и энергосберегающий уровень теплообеспечения.

За первый год эксплуатации данного оборудования отмечается значительная экономия по затратам на отопление. Считаю, что применение геотермального отопления в Житковской школе – это успешная практика. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

Система теплоснабжения в школе работает надежно и эффективно.

Выборгский район уже готовит учреждения образования к новому учебному году.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"