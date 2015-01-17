Выборгский район готовит учреждения образования к новому учебному году

За летний период работы будут проведены в 58 образовательных учреждениях: 31 школе, 22 детских садах, 4 учреждениях допобразования и 3 загородных детских оздоровительных лагерях.

В учебных заведениях Выборгского района начались работы по текущему ремонту крыш и фасадов зданий, наружных (эвакуационных) лестниц, инженерных сетей, помещений, укреплению антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и другое. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В детском саду №13 производятся работы по ремонту межпанельных швов и замене эвакуационных лестниц.

В здании Дворца творчества Выборга начали ремонтировать фасад. На объекте этим летом также будет отремонтирована крыша, произведен косметический ремонт коридоров, учебных помещений и туалетных комнат с заменой сантехники. Также территорию огородят металлическим забором.

В гимназии Выборга начался косметический ремонт кабинетов математики в первом и втором корпусах учреждения. Также работы пройдут в холлах.

Руководитель "Выборгского районного информационно-методического центра" Ирина Отмашкина рассказала, что также летом будут отремонтированы спортзалы в Первомайском центре образования (п. Ленинское), Семиозерской и Житковской школах, а в Рощинском центре образования (п. Пушное) и в Гавриловской школе будет проведен капремонт спортивных площадок.

В школе №10 запланировано открытие детского технопарка "Кванториум". В Рощинском центре образования появится "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей. На базе гимназии будет открыт центр "Интеллект".

Также в рамках нацпроекта "Образование" планируется приобрести компьютерное оборудование для школы №6 Выборга. Для Приморского центра образования и школы №1 Выборга будут закуплены два школьных автобуса.

На подготовку образовательных учреждений Выборгского района к новому 2021-2022 учебному году из федерального, областного, районного бюджетов и средств депутатов ЗакСа Ленобласти выделено более 200 миллионов рублей.

За летний период работы будут проведены в 58 образовательных учреждениях: 31 школе, 22 детских садах, 4 учреждениях допобразования и 3 загородных детских оздоровительных лагерях.

Ранее на Piter.TV: В загородные лагеря Выборгского района 1 июня отправились 167 детей

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО