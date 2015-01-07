В загородные лагеря Выборгского района 1 июня отправились 167 детей

Согласно санитарным требованиям, загородные лагеря будут работать с заполняемостью 75%.

В первый день лета 167 детей отправились в муниципальные загородные лагеря "Волна" и "Спутник". В первом лагере начинается естественно-научная смена "Охотники за привидениями. Экодесант", во втором – гражданско-патриотическая "Лето Славы". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В течение летнего сезона в "Волне" и "Спутнике" запланированы 4 смены разной профильной направленности. В ожидании детей и ДОЛ "Зеленый остров". Естественно-научная смена "Бабочка над заливом" начнет 8 июня.

Согласно санитарным требованиям, загородные лагеря будут работать с заполняемостью 75%. Заезд организуется одномоментно, то есть нельзя будет подвозить детей в другие дни. Из-за коронавируса в этом году не будет и родительских дней.

Всего этим летом в ДОЛ "Волна", ДОЛ "Спутник" и ДОЛ "Зеленый остров" смогут отдохнуть около 1000 ребят.

Также 1 июня в Выборгском районе начали работу лагеря с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования. В них летом смогут отдохнуть более 2 700 ребят.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО