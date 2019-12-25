В Выборгском районе будут работать 3 загородных лагеря и 45 лагерей с дневным пребыванием

На содержание лагерей с дневным пребыванием из казны выделяется 22 млн рублей.

В ходе заседания совета депутатов МО "Выборгский район" исполняющий обязанности замглавы администрации Владимир Долгих рассказал об организации летней оздоровительной кампании на территории Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Этим летом на территории Выборгского района будут работать три муниципальных детских загородных лагеря: ДОЛ "Волна", ДОЛ "Зеленый остров" и ДОЛ "Спутник". За три месяца в них отдохнут около одной тысячи ребят. На содержание муниципальных загородных лагерей из средств местного бюджета выделяется более 55,5 млн рублей, что более чем в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом.

Также на базе 31 школы и 3 учреждений дополнительного образования будут открыты 45 лагерей с дневным пребыванием. В течение трех летних смен в них смогут отдохнуть более 2 700 ребят.

Все расходы по содержанию детей в лагерях с дневным пребыванием покроет районный бюджет и субсидии областного комитета по социальной защите населения. В этом году в Выборгском районе путевки в них – бесплатные. Владимир Долгих, исполняющий обязанности замглавы администрации

На содержание лагерей с дневным пребыванием из казны выделяется 22 млн рублей.

Помимо этого, отделом молодежи районной администрации совместно с Центром занятости населения в летний период будут организованны временные трудовые бригады для ребят в возрасте 14-17 лет. На базе двух образовательных организаций Каменногорского ЦО и Коробицынской СОШ будут трудиться 40 школьников, на предприятиях – 202 подростка, в поселениях района –700 человек. В рамках реализация проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд" на территории семи городских и сельских поселений будет трудоустроено 150 подростков. Так этим летом временным трудоустройством будет охвачено 1212 ребят.

Ранее депутаты Выборгского района приняли поправки в бюджет 2021 года.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; pixabay