Депутаты Выборгского района приняли поправки в бюджет 2021 года

Доходная часть бюджета текущего года – 5 511 972 тыс. рублей.

За счет увеличения объема выделенных средств из бюджета Ленобласти показатель безвозмездных поступлений бюджета Выборгского района в 2021 году увеличился на 175 683,4 тыс. руб. и составил 3 458 225,7 тыс. руб. Таким образом, доходная часть бюджета текущего года – 5 511 972 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с этим внесены корректировки и в расходную часть. Об изменениях на очередном заседании совета депутатов МО "Выборгский район" рассказал председатель комитета финансов Константин Паничев.

Константин Паничев отметил, что остатки средств местного бюджета, образовавшиеся на 1 января 2021 года в сумме 4 489,3 тысячи рублей, направлены, в частности, на технологическое присоединение к электрическим сетям АУ "Детские оздоровительные лагеря", текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительных сетей Выборгского района, ремонт дорог и барьерных ограждений на мостовом переходе в поселке Рощино.

Также произведены перемещения расходов 2021 года. Из резервного фонда районной администрации выделен миллион рублей на проведение работ по локализации и сбору нефтепродуктов, в том числе с применением специальных средств для обработки загрязненной поверхности по береговой линии бухты Радуга в Выборге.

Расходы комитета образования увеличены более чем на 10 млн рублей. Средства направлены, в том числе на обслуживание фильтровальной установки для доочистки воды в Кондратьевской СОШ, приобретение оборудования для школьных пищеблоков СОШ № 6, № 7 и № 12, подготовку к отопительному сезону системы теплоснабжения Станции юных натуралистов и Дворца творчества Выборга, Детско-юношеского центра творчества г. Светогорска.

В рамках адресной муниципальной программы "Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области" дополнительно выделено 4 915,8 тыс. руб. на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее в Выборге обсудили ремонт дорог и аренду объектов культурного наследия за 1 рубль.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО