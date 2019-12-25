В бухте Радуга продолжается ликвидация последствий аварийного разлива нефтепродуктов

Специалисты обрабатывают береговую линию и воды сорбентом, который впитывает в себя загрязняющие вещества.

К работам, направленным на ликвидацию последствий аварийного разлива нефтепродуктов в бухте Радуга, приступило профессиональное аварийно-спасательное формирование "Экошельф-Балтика". Договор с организацией заключила администрация Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты обрабатывают береговую линию и воды сорбентом. Он должен впитать в себя загрязняющие вещества. О том, что очищение происходит, свидетельствует корка темно-серого цвета, которая образуется на поверхности. Сорбент не тонет и будет находиться на воде и суше около трех недель. После этого его уберут механическим способом.

Также предстоит вернуть на место боновые заграждения, так как накануне их отвязали неизвестные.

Администрация Выборгского района продолжает ежедневно мониторить обстановку в бухте Радуга и взаимодействовать с различными инстанциями для полной ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО