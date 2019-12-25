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Россия в январе-июне нарастила поставки СПГ в Европу на 1,7%
Сегодня, 8:19
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Россия в январе-июне нарастила поставки СПГ в Европу на 1,7%

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Аналитический центр Bruegel опубликовал сведения об энергетических поставках в регион.

Россия за январь-июнь 2025 года нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейский регион на 1,7 процента. СОответствующее заявление сделали аналитики из европейского центра Bruegel. Эксперты пояснили, что ресурсы поступают потребителям через газопровод "Турецкий поток". Показатели достигли сезонных максимумов 2024 года и превышают 11 миллиардов кубометров. При этом за прошлый месяц Европа нарастила закупку СПГ из России более чем на 27 процентов.

Импорт Европейским союзом российского СПГ в январе - июне составил около 11,4 миллиардов кубометров против 11,23 миллиардов кубометров годом ранее. В частности, за первый летний месяц уровень поставок российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,97 миллиардов кубометров, что на пять процентов выше, чем фиксировалось за май.  В I Россия полугодии стала четвертым по объемам поставщиком газа в страны Евросоюза, согласно аналитическим данным. Суммарные поставки российского газа для коллективного Брюсселя в I полугодии составили около 19,3 миллиардов кубометров. Этот показатель меньше, чем  поставили в регион Норвегия (47,95 млрд куб. м), США (40,5 млрд куб. м) и Алжир (19,9 млрд куб м).

В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ.

Фото: pxhere.com (lazaros lazarou)

Теги: bruegel, европа, сжиженный природный газ, спг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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