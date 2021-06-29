Видео: как проходит очистка бухты Радуга от нефтепродуктов

Темные пятна от нефтепродуктов снимают даже с камней. Для очистки используют пар с высоким давлением и специальные средства, не наносящие вред экологии. Затем вся эта грязь с помощью нефтесборщика попадает в специальную емкость для дальнейшей утилизации.

Акваторию и береговую полосу бухты Радуга продолжают очищать от нефтепродуктов. Работы проводят специалисты аварийно-спасательного формирования "Морская экология". Муниципальный контракт на ликвидацию загрязнения водного объекта заключила администрация Выборгского района.

Срезается верхний грунт, загрязненный. Все это грузится и на полигон вывозится, утилизируется. И вырубка, получается, растительности, камыша, травы. Все, что загрязнено нефтепродуктами было. Николай Синько, командир аварийно-спасательного формирования "Морская экология"

Темные пятна от нефтепродуктов снимают даже с камней. Для очистки используют пар с высоким давлением и специальные средства, не наносящие вред экологии. Затем вся эта грязь с помощью нефтесборщика попадает в специальную емкость для дальнейшей утилизации.

По словам специалистов, чтобы полностью очистить прибрежную полосу бухты, необходимо не менее трех недель.

Грунт везде разный, где-то камни, где-то щебенка, где-то ил. Загрязнили, конечно, прилично, но все убирается, все чистится, нет невозможного, так сказать. Николай Синько, командир аварийно-спасательного формирования "Морская экология"

Виновника разлива нефтепродуктов правоохранительные органы устанавливают, ситуацию ежедневно мониторят специалисты управления безопасности комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района.

Также в Выборге продолжается работа по спилу старых и больных деревьев.

Видео: МГ "Наш город"