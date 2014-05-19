В Выборге продолжается работа по спилу старых и больных деревьев

Также на постоянной основе в городе сейчас ведется стрижка травы.

Многочисленные гости Выборга обращают внимание на то, что кроме осмотра достопримечательностей и дегустации гастрономических изысков, здесь можно посидеть в тенистой прохладе центрального парка, многочисленных скверов, прогуляться по набережной и полюбоваться цветочными клумбами и ровными кронами деревьев.

Несколько лет назад липам сделали кардинальную стрижку. Опасения некоторых горожан, что они не вернут форму, были напрасными.

Появилась геометрия у города, липы обросли как надо, нужно было чуть-чуть потерпеть. Марина Матвеева, начальник отдела озеленения комбината благоустройства

Уровень кроны деревьев теперь находится на той высоте, где задерживаются выхлопные газы. Что касается клумб, то помимо цветочных, в городе появились композиции из разнолистных декоративных кустарников. Эти виды кустарников были одобрены администрацией Выборгского района, они удобны тем, что многолетние.

Также будет продолжена работа по спилу старых и больных деревьев и в постоянном режиме в Выборге ведется стрижка травы.

Помимо этого, в Выборге идет цветочное оформление улиц города.

Видео: МГ "Наш город"