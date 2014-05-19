В Выборге продолжается работа по спилу старых и больных деревьев

Многочисленные гости Выборга обращают внимание на то, что кроме осмотра достопримечательностей и дегустации гастрономических изысков, здесь можно посидеть в тенистой прохладе центрального парка, многочисленных скверов, прогуляться по набережной и полюбоваться цветочными клумбами и ровными кронами деревьев.
Несколько лет назад липам сделали кардинальную стрижку. Опасения некоторых горожан, что они не вернут форму, были напрасными.
Появилась геометрия у города, липы обросли как надо, нужно было чуть-чуть потерпеть.
Марина Матвеева, начальник отдела озеленения комбината благоустройства
Уровень кроны деревьев теперь находится на той высоте, где задерживаются выхлопные газы. Что касается клумб, то помимо цветочных, в городе появились композиции из разнолистных декоративных кустарников. Эти виды кустарников были одобрены администрацией Выборгского района, они удобны тем, что многолетние.
Также будет продолжена работа по спилу старых и больных деревьев и в постоянном режиме в Выборге ведется стрижка травы.
Помимо этого, в Выборге идет цветочное оформление улиц города.
Видео: МГ "Наш город"
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