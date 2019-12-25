В Выборге идет цветочное оформление улиц города

Контрактные обязательства исполняет МУП "Комбинат благоустройства". Предприятие с 2014 года стремится к развитию выборгского цветоводства, ориентируя производство на выращивание собственных саженцев.

В Выборге идет цветочное оформление города. Вазонами с цветами ежегодно оформляют не только парки и скверы, улицы, но и проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году работы по украшению города проходят в 2 этапа: сначала высаживают цветы на клумбах, потом закрепляют подвесные цветочные вазоны. Первый этап оформления городских клумб был проведен до 10 июня, цветники будут обновляться.

Контрактные обязательства исполняет МУП "Комбинат благоустройства". Предприятие с 2014 года стремится к развитию выборгского цветоводства, ориентируя производство на выращивание собственных саженцев. В Выборге хорошо приживаются бархатцы, петунии, бегонии, нарциссы, тюльпаны, фиалки, герань.

Специалисты призывают жителей и гостей Выборга бережно относиться к городским цветам.

Ранее стало известно, что с моста в Выборге срежут "свадебные замки".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО