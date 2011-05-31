С моста в Выборге срежут "свадебные замки"

По мнению специалистов, из-за дополнительного веса нагрузка на ограждение моста значительная.

Администрация Выборгского района намерена сделать безопаснее Крепостной мост. В ближайшие дни замки, которые свадебные пары вешают на его перила, демонтируют. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По мнению специалистов, из-за дополнительного веса нагрузка на ограждение моста значительная. В целях безопасности и приведения в порядок перил все замки будут срезаны, а секция ограждения покрашена и установлена на место. Работы проведет подрядная организация в рамках контракта по содержанию Крепостного моста.

Срезанные замки будут убраны на временное хранение, при желании владельцы их смогут забрать. Остальные изделия позже будут утилизированы.

Для поклонников этой свадебной традиции предусмотрят другое место. Об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее владельцам незаконных гаражей в Выборге отвели время на демонтаж.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

