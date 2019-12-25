Владельцам незаконных гаражей в Выборге отвели время на демонтаж

С незаконными строениями борется комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район".

Неправомерно размещенные гаражи демонтируют в Выборге. Об этом предупредил комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район", сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Объявления о предстоящем демонтаже были размещены на гаражах, расположенных во дворе жилых домов №17 на улице Приморской и №1 на улице Майрова, в связи с отсутствием на них правоустанавливающих документов. Пользователи строений вправе убрать их добровольно до 20 июля 2021 года. В противном случае гаражи демонтирует подрядная организация.

Аналогичная участь ожидает объекты, находящиеся около дома №3А на проспекте Победы – во дворе детского сада №21 Выборга.

Работа по демонтажу неправомерно установленных гаражей проводится в соответствии с постановлением районной администрации №598 от 26.02.2020 года.

Ранее в Выборге демонтировали гаражи на Некрасова.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО