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В Выборге демонтируют гаражи на Некрасова
Сегодня, 9:25
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В Выборге демонтируют гаражи на Некрасова

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Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район" предупредил о демонтаже неправомерно установленных гаражей.

Неправомерно установленные гаражи демонтируют в Выборге. Об этом предупредил комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район". Об этом сообщила  пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Объявления были размещены на гаражах, расположенных между домами №12 и 14 на улице Некрасова. Работа по демонтажу объектов проводится в соответствии с постановлением районной администрации №598 от 26.02.2020 года.

Пользователи гаражей могут убрать их самостоятельно. В противном случае строения вывезет подрядная организация.

Ранее с дорожки на набережной 40-летия ВЛКСМ в Выборге убрали старую иву.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: гаражи, имущество
Категории: Выборг, Лента новостей,

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