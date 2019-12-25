В Выборге демонтируют гаражи на Некрасова

Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район" предупредил о демонтаже неправомерно установленных гаражей.

Неправомерно установленные гаражи демонтируют в Выборге. Об этом предупредил комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Объявления были размещены на гаражах, расположенных между домами №12 и 14 на улице Некрасова. Работа по демонтажу объектов проводится в соответствии с постановлением районной администрации №598 от 26.02.2020 года.

Пользователи гаражей могут убрать их самостоятельно. В противном случае строения вывезет подрядная организация.

Ранее с дорожки на набережной 40-летия ВЛКСМ в Выборге убрали старую иву.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО