С дорожки на набережной 40-летия ВЛКСМ в Выборге убрали старую иву

Под тяжестью кроны раскрылись стволовые образования старой ивы. Часть дерева оказалась на тротуаре.

На набережной 40-летия ВЛКСМ в Выборге под тяжестью кроны раскрылись стволовые образования старой ивы. Часть дерева оказалась на тротуаре. Сотрудники МУП "Комбинат благоустройства" распилили поврежденный ствол и очистили пешеходную дорожку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Чтобы продлить жизнь деревьев, их необходимо омолаживать. Ива имеет слабую корневую систему, тонкий ствол и крупную крону. Во избежание гибели деревьев и в целях предотвращения возможных аварийных ситуаций ежегодно проводятся плановые работы по глубокой обрезке стволовой части – до двух метров. специалисты отдела благоустройства администрации Выборгского района

Плановые мероприятия по спасению старых деревьев в Выборге проводятся на протяжении не менее 8 лет. За этот период работы были выполнены во всех городских микрорайонах.

Мониторинг состояния зеленого фонда ведется на постоянной основе. На обновление и восстановление деревьев ежегодно выделяется финансирование.

Омолаживающая обрезка, при которой остается практически только ствол, необходима для засыхающих, гнилых, слабых деревьев. В этом случае убирается вся крона дерева, чтобы оно обросло новыми ветвями. Такая процедура продлевает жизнь деревьям.

Для модернизации сетей водоснабжения в Выборге на сутки отключат воду.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО