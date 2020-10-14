Для модернизации сетей водоснабжения в Выборге на сутки отключат воду

Объявление об отключении воды будет размещено за неделю до начала работ. Также будет сформирован список адресов, куда будут приезжать машины с водой для нужд жителей города.

ГУП "Леноблводоканал" планирует провести в Выборге мероприятия по повышению качества предоставления услуги водоснабжения. Для этого предстоит выполнить работы с отключением на сутки всего города. Модернизация системы водоснабжения позволит в дальнейшем при возникновении нештатных ситуаций локализовать аварийный участок с обеспечением бесперебойного водоснабжения других микрорайонов. В администрации Выборгского района прошло совещание с участием представителей учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, предприятий коммунальной отрасли, МЧС. Совещание провел замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Собравшиеся обсудили организационные вопросы на период отключения водоснабжения в Выборге и определили примерную дату.

ГУП "Леноблводоканал" планирует заменить запорную арматуру за сутки - с отключением в ночное время. Подвоз воды будет обеспечен как для нужд соцобъектов, так и жителей.

Объявление об отключении воды будет размещено за неделю до начала работ на официальном портале Выборгской администрации. Также будет сформирован список адресов, куда будут приезжать машины с водой для нужд жителей города.

После проработки наиболее оптимальных для города вариантов будет установлена дата проведения работ по модернизации системы водоснабжения в Выборге.

Ранее в Выборге специалисты одобрили два варианта стиля информационных табличек.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО