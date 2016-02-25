В Выборге специалисты одобрили два варианта стиля информационных табличек

Прошло очередное заседание президиума градостроительного совета. Одним из пунктов повестки дня стал вопрос о стилистике информационных надписей и обозначениях на объектах культурного наследия на территории Выборга.

В Выборге прошло очередное заседание президиума градостроительного совета. В нем приняли участие представители отдела по архитектуре и градостроительству КУМИГ администрации Выборгского района, Союза архитекторов РФ. Одним из пунктов повестки дня стал вопрос о стилистике информационных надписей и обозначениях на объектах культурного наследия на территории Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Рассматривая представленные одним из заявителей эскизы информационных стендов, предназначенных для размещения в исторической части Выборга, представители градсовета единогласно отметили, что оригинальные детали заменяют современными материалами, стирая ассоциативные связи с образом европейского города. По мнению специалистов, стенды необходимо выполнить с учетом утвержденной стилистики города-музея. Важно придерживаться архитектурного и цветового решения.

Также на заседании обсуждался вопрос формирования единого стиля информационных табличек в Старом городе. Акцент был сделан на соблюдении общероссийских правил нанесения обозначений на объекты культурного наследия. После рассмотрения двух вариантов специалисты рекомендовали одобрить оба – с учетом архитектуры фасада здания, на котором будет располагаться информационная табличка.

Предпочтение отдается варианту рельефного литья из бронзы, чугуна или композитных материалов, стилизованных под бронзу.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО