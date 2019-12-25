Выборг уходит от разностильных рекламных конструкций

Нарушения регламента установки рекламной конструкции может привести не только к ее демонтажу, но и к большим штрафам.

Все вывески и рекламные конструкции в исторической части Выборга приведут к единообразию. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО "Выборгский район" осуществляются регулярные выездные проверки. Их цель – выявление рекламных и информационных объектов в границах "Города-музея", не соответствующих установленным нормам. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Уже направлено более 20 писем субъектам различных форм собственности о необходимости приведения используемых конструкций в соответствие с Правилами. Дизайн-проекты законопослушных заявителей направляются в комитет по культуре Ленобласти для рассмотрения и согласования.

В это же время начался демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций. В частности, удалены 9 рекламных штендеров на Красноармейской, Прогонной, Крепостной улицах и на улице Северный Вал. Нарушения регламента установки рекламной конструкции может привести не только к ее демонтажу, но и к большим штрафам.

Выборг – это старинный город со множеством красивых фасадов памятников архитектуры. Реклама не должна портить внешний вид здания. специалисты КУМИГ администрации Выборгского района

Правила размещения информационных конструкций на территории города Выборга разработаны в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" и утверждены в 2019 году.

Ранее стало известно, что летом по Крепостной улице сможет ездить только служебный транспорт.

Фото: Piter.tv