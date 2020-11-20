Летом по Крепостной улице сможет ездить только служебный транспорт

Улица в летний сезон станет пешеходной.

Возле дома №1 по улице Крепостной установили гранитные ограничительные столбы. Схема объездного движения по Старой части города разработана и согласована, но у предпринимателей остается вопрос, каким образом будет организована работа служебного автотранспорта. Замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко предложил обсудить этот вопрос на совместном совещании. Он отметил, что в ГИБДД дано разрешение на проезд машин, которые задействованы в цикле оказания услуг.

Мы можем дать вам письмо под ваш автотранспорт. Давайте обсуждать это. Дмитрий Самойленко, замглавы администрации Выборгского района

Предприниматели отметили, что они часто для работы используют личные автомобили. В результате было принято решение для машин, находящихся в оперативном использовании, будет составлен список. Его затем предоставят в администрацию. Поставщики смогут проезжать по товаро-транспортным накладным.

Также летом на пешеходной Крепостной будут разрешены выносные столики.

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Видео: МГ "Наш город"