Выборжцы положительно отнеслись к предложению продлить пешеходную зону Крепостной улицы

Впервые режим ограничения движения автотранспорта здесь ввели в сентябре 2020 года.

В Выборге рассматривается вопрос о продлении пешеходной зоны Крепостной улицы до пересечения с Пионерской. Сейчас пешеходам отдан участок от улицы Северный Вал до улицы Новой Заставы. Впервые режим ограничения движения автотранспорта здесь ввели в сентябре 2020 года. Тогда часть Крепостной стала пешеходной по выходным дням. Немалую роль в принятии решения приняли и сами горожане. Большинство из них поддержали инициативу сделать Крепостную пешеходной вплоть до Трамвайного сквера.

Открытие улицы в качестве пешеходной считаем абсолютно правильной идеей, потому что когда по улицам едут автомобили и людям неудобно ходить из-за маленьких тротуаров, машины везде припаркованы. И вообще это хороший тренд, европейский. Мы только "за". Никита Малороссиянцев, предприниматель, житель Выборга

Дом Говинга, расположенный по адресу Крепостная, 11, в скором времени обтянут металлической сеткой, и он не будет представлять опасности для людей. Пока же от пешеходов его отделяет забор.

Видео: МГ "Наш город"