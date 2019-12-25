Крепостная улица станет пешеходной

Движение на данном участке организовано в соответствии с установленными дорожными знаками.

Крепостная улица на участке от улицы Северный Вал до улицы Новой Заставы будет пешеходной круглогодично. Соответствующее распоряжение администрации Выборгского района подписано и опубликовано в сентябре 2021 года.

Режим ограничения движения автотранспорта изначально был введен в сентябре 2020 года. Тогда улица Крепостная была пешеходной по выходным дням.

Теперь запрет на проезд транспортных средств будет действовать круглогодично. Движение на данном участке организовано в соответствии с установленными дорожными знаками.

Ранее Валерий Савинов поручил главам администраций поселений оказать содействие в организации переписи населения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО