Валерий Савинов поручил главам администраций поселений оказать содействие в организации переписи населения

С 18 октября по 14 ноября переписчики, одетые в специальную экипировку, будут обходить жилые помещения.

О проведении Всероссийской переписи населения на территории Выборгского района, рассказала начальник отдела государственной статистики в Выборге Ирина Кузьмина.

В кампании будут задействованы около 500 человек переписного персонала. С 18 октября по 14 ноября переписчики, одетые в специальную экипировку, будут обходить жилые помещения. У всех должно быть удостоверение Федеральной службы государственной статистики, которое действительно только при предъявлении паспорта. Личность переписчика можно также подтвердить, обратившись в ближайший переписной участок. На территории Выборгского района организовано 40 таких участков: из них в поселениях – 29, в Выборге - 11. Номера телефонов будут размещены на сайтах администраций муниципальных образований и в СМИ.

Граждане не должны предъявлять никаких документов. Заполнять электронные переписные листы переписчики будут только со слов респондента.

Также с 15 октября по 8 ноября желающие смогут самостоятельно заполнить анкеты на портале Госуслуг.

Собравшиеся главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района, советник губернатора Ленобласти Александр Караванский, глава районной администрации Валерий Савинов и его первый заместитель Михаил Павлов также обсудили вопросы по обеспечению согласованных действий всех причастных к проведению переписи населения структур, предложения по решению проблем, возникающих при ее подготовке и др.

Глава администрации Валерий Савинов поручил главам администраций поселений оказать максимальное содействие в организации Всероссийской переписи населения.

На прошлой неделе Валерий Савинов провел прием граждан по личным вопросам.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО