Валерий Савинов провел прием граждан по личным вопросам

В частности, к главе администрации обратились граждане, имеющие земельные участки, предоставленные в начале 2000-х годов по договору аренды без права возведения строений и сооружений.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов в конце прошлой недели провел прием граждан. Заявителей волновали вопросы содержания жилья, улучшения жилищных условий, предоставления коммунальных услуг, земельных правоотношений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В частности, к главе администрации обратились граждане, имеющие земельные участки, предоставленные в начале 2000-х годов по договору аренды без права возведения строений и сооружений. За период пользования люди возвели на своих участках строения и опасаются, что, если не успеют сделать градостроительный план садоводческого товарищества, лишатся своих построек. В ходе рассмотрения ситуации совместно с представителями Комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству (КУМИГ) вопрос урегулирован в интересах граждан.

Также рассматривалось обращение выборжанки по расселению аварийного фонда и предоставлению жилого помещения по договору социального найма. Участие в решении вопроса приняли представители отдела координации жилищных программ и комитета городского хозяйства районной администрации.

Приемы граждан в администрации Выборгского района проводятся регулярно. Дополнительную информацию можно получить по телефону администрации: 8 (81378) 2-22-27.

Ранее семья из четырех человек получила жилье по договору соцнайма в поселке Ольшаники.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО