Бельский отменил прием граждан в Московском районе

Прием должен был начаться сегодня в 16:30.

Прием граждан в Московском районе с участием спикера ЗакСа Александра Бельского не состоится. Он был намечен на 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

О времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно. Причина отмена приема не сообщается.

Ранее Бельский принял граждан Адмиралтейского района. В планах спикера посетить все районы.

Напомним, петербургский парламент хочет отправить свою делегацию в Мариуполь. Депутаты хотят поделиться опытом с властями в Донецкой области и помочь им в разработке законодательства.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб