Бельский отменил прием граждан в Московском районе

Прием граждан в Московском районе с участием спикера ЗакСа Александра Бельского не состоится. Он был намечен на 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.
О времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно. Причина отмена приема не сообщается.
Ранее Бельский принял граждан Адмиралтейского района. В планах спикера посетить все районы.
Напомним, петербургский парламент хочет отправить свою делегацию в Мариуполь. Депутаты хотят поделиться опытом с властями в Донецкой области и помочь им в разработке законодательства.
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб
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