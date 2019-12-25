Делегация петербургских депутатов собирается поехать в Мариуполь

По словам губернатора, горизонтальное сотрудничество будет полезно.

Делегация петербургских депутатов поедет в Мариуполь. Она будет помогать местным властям. С подобной инициативой на пленарном заседании ЗакСа 7 июня выступил спикер Александр Бельский.

Губернатор предложение поддержал. Сейчас в Мариуполе оборудуют площадку, чтобы можно было принимать жителей. Пока работа идет в полевых условиях. Также стало известно, что в городе проблемы со связью. Ее надеются наладить в течение 2 недель, чтобы держать связь с Петербургом в формате видеоконференций. Александр Беглов сказал подготовить список депутатов, которые готовы поехать в Донецкую область.

Ранее "Ъ" и "Фонтанка" писали, что инициатором открытия представительства Петербурга в Мариуполе является губернатор Александр Беглов. Он внес на рассмотрение ЗакСа соответствующий законопроект, который может быть рассмотрен уже сегодня. До перерыва, который начался в 12:00, тема не поднималась.

1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве. Северная столица будет помогать в восстановлении города. Накануне туда прибыли 42 единицы техники, 4 автобуса и 67 специалистов.

Фото: Piter.tv