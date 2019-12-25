В Мариуполь прибыла строительная техника и автобусы из Петербурга

В Мариуполь из Петербурга прибыла строительная техника и пассажирские автобусы. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Смольного.
Всего вместе с 67 специалистами приехало 42 единицы техники: самосвалы, погрузчики, краны. Сейчас в Мариуполе возводят строительный городок, откуда будут координироваться работа по восстановлению Октябрьского района.
Сейчас часть техники уже занимается первоочередными работами, начался вывоз бытового мусора.
говорится в сообщении Смольного.
Кроме того, Петербург передал 4 автобуса, которые высвободились во время транспортной реформы. Ранее с подобной инициативой выступал спикер ЗакСа Александр Бельский.
Напомним, 1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве.
Фото: администрация Петербурга
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