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В Мариуполь прибыла строительная техника и автобусы из Петербурга
Сегодня, 16:55
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В Мариуполь прибыла строительная техника и автобусы из Петербурга

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В Мариуполь из Петербурга прибыла строительная техника и пассажирские автобусы. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Всего вместе с 67 специалистами приехало 42 единицы техники: самосвалы, погрузчики, краны. Сейчас в Мариуполе возводят строительный городок, откуда будут координироваться работа по восстановлению Октябрьского района.

Сейчас часть техники уже занимается первоочередными работами, начался вывоз бытового мусора.

говорится в сообщении Смольного. 

Кроме того, Петербург передал 4 автобуса, которые высвободились во время транспортной реформы. Ранее с подобной инициативой выступал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, 1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве. 

Фото: администрация Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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