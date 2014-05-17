Петербург и Мариуполь подписали соглашения о побратимстве

Церемония прошла в Мариуполе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель администрации города Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами 1 июня. Об этом сообщил Иващенко в своем Telegram-канале.

Это означает, что регионы установят тесные связи в сферах здравоохранения и образования, ЖКХ, культуры. Церемония прошла в здании мариупольской филармонии. На мероприятии присутствовали также глава ДНР Денис Пушилин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Петербург будет помогать в восстановлении Мариуполя. Речь шла конкретно об Октябрьском районе.

Петербургая делегация прибыла в Донецкую область 30 мая. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале вице-губернатора Валерия Пикалева, а затем были удалены. О том, что город находится под контролем российской армии, стало известно 4 мая.

Видео: Telegram / PRO_ Республику